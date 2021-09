Städtische Galerie in Güstrow : Das Leben von Helmut Schmidt in 100 Bildern

Anlässlich des Jahrestages des Besuchs von Helmut Schmidt in Güstrow wird in der Galerie an ihn erinnert.

Güstrow | Am 13. Dezember 1981 jährt er sich zum 40. Mal: der Besuch von Helmut Schmidt in Güstrow. Um daran zu erinnern, wird am kommenden Sonnabend in der städtischen Galerie Wollhalle eine Sonderausstellung eröffnet: „Helmut Schmidt: 100 Jahre in 100 Bildern“ bietet eine Retrospektive zum Leben des außergewöhnlichen Politikers, Staatsmanns und Publizisten, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.