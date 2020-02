Wildpark in Güstrow : Wissenswertes über den Wolf gelernt

Mit Thomas Frost, Kindern und Erwachsenen bei den Raubtieren im Wildpark-MV.

von Frank Liebetanz

09. Februar 2020, 20:00 Uhr

Lautes Wolfsgeheul im Wald: In der Dämmerung sind die Raubtiere zunächst nur zu hören. Eindrucksvoll. Die Kinder und Erwachsenen auf der Wolfswanderung im Wildpark-MV sind mucksmäuschenstill. Die Tagesbesucher haben das 200 Hektar große Gelände spätestens um 16 Uhr verlassen, nur die beiden Wandergruppen sind unterwegs zu den Wölfen. Mehr als 80 Personen folgen den Experten Heiko Stahl und Thomas Frost.

„Wenn Sie nach der Tour nicht finden, dass der Wolf hier richtig ist, habe ich etwas falsch gemacht“, sagt Thomas Frost, bevor es losgeht. Im Wildpark können alle Tiere im Prinzip selbst entscheiden, ob sie sich zeigen oder nicht. Bei den Touren werden Wölfe, Luchse, Wildkatzen und Wildschweine aber gefüttert. Garantiert lassen sich die wilden Tiere dann blicken.

Wolf wichtig für den Wildpark

„Die Wölfe sind der Magnet für den Besuch der Menschen, und das ist auch der schönste Teil des Wildparks“, sagt der Fachmann. Er leitet eine Kita in Teterow, hat Wolfhunde und befasst sich seit Jahren mit dem Thema Wolf.

Der kleine August fragt seine Eltern auf dem Weg zu den Wölfen, ob sie auch Menschenfleisch fressen. Thomas Frost erklärt etwas später, dass der Wolf zwar ein Raubtier sei, aber mindestens so viel Respekt vor einem Menschen habe wie umgekehrt. Für die Tiere – nicht nur für den Wolf – „stinke“ der Mensch nach Seife und Parfüm. Und Rascheln von Kleidung gebe es sonst im Wald auch nicht. Deshalb verzögen sich Wölfe.

Frank Liebetanz

Frost rät, sich bei einer eventuellen Begegnung mit einem Wolf langsam zurückzuziehen. Stoße man auf ein Wildschwein, heiße es, Beine in die Hand zu nehmen. Der Grund: Schwarzwild bekomme inzwischen zwei Mal im Jahr Nachwuchs. Die Bachen verteidigten diesen oft vehement.

Wölfe sind berechnend

Der Wolf dagegen, so Frost, berechne sein Vorgehen genau. Habe er Interesse an einer Schafherde, sondiere er zehn Tage lang die Umgebung, bevor er angreife. Zeit genug für den Schäfer, die Gefahr zu bemerken, meint der Fachmann. Schutzzäune könnten noch so hoch sein: Das kümmere einen Wolf nicht. Da er wisse, dass er schwerer sei, wenn er fressen konnte, grabe er sich stets unter einem Zaun durch. Die schlauen Tiere wüssten, dass sie nach einer Mahlzeit nicht mehr so hoch springen können und sicherten ihren Rückzug.

Das beste Mittel gegen den unerwünschten Besuch eines Wolfs sei, ihn bei seiner Rückkehr zum Tatort gehörig mit Böllern oder Gummigeschossen zu verschrecken. Das erfordere jemanden, der sich drei oder vier Nächte geräusch- und geruchlos auf die Lauer legen könne. Außerdem könnten Schäfer ihre Tiere mit Ledermanschetten an den Hälsen gegen den Kehlbiss der Wölfe schützen.

Warum gehört der Wolf hierher?

„Im 30-Jährigen Krieg sind die Wölfe in den Osten vertrieben worden“, erklärt Frost. In Märchen seien sie zu schaurigen Tieren geworden. Nun kehrten sie nach ihrer Ausrottung in Deutschland wieder zurück. DDR-Grenzer, so Frost weiter, hätten an Oder und Neiße früher regelmäßig Wölfe geschossen. Nun könnten die Tiere ungefährdet zurückkehren. Wegen ihrer riesigen Reviere – rund 250 Quadratkilometer – sei die maximale Zahl der Wölfe begrenzt.

Frost sagt auch: „Ein Wolf ist berechnend und dadurch berechenbar.“ Wenn er allerdings untypisch dem Menschen zu nahe komme, müsse er entnommen werden.