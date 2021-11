Bewohner evakuiert : Wohnungsbrand in Teterow

Feuer in der fünften Etage eines Wohnblockes in der Bergringstadt. Stehlampe aus unbekannter Ursache in Brand geraten.

Teterow | Am Sonntagabend mussten die Teterower Feuerwehr und die Polizei zu einem Wohnungsbrand in die Schillerstraße ausrücken. Aus der fünften Etage eines Wohnblockes wurde ein Feuer gemeldet und es drang Rauch aus einer Wohnung. Die Bewohner des Hauses wurden während des Einsatzes in Sicherheit gebracht, konnten aber später wieder in ihre Wohnungen zurückke...

