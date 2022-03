Krieg in der Ukraine : Eine Welle der Hilfsbereitschaft im Landkreis Rostock

Der Krieg in der Ukraine hat eine Welle der Solidarität losgetreten. In zahlreichen Orten werden Hilfsgüter gesammelt, die ersten Konvois starten bereits an diesem Sonnabend.

Bützow/Güstrow | In schlimmen Zeiten ist Zusammenhalt gefragt. Der Krieg in der Ukraine hat weltweit nicht nur für Entsetzen und Fassungslosigkeit gesorgt, sondern auch eine Welle der Solidarität losgetreten. Vielerorts schließen sich Menschen zusammen, um Hilfe zu leisten. Zahlreiche Konvois werden in den kommenden Tagen starten, um Ukrainer zu unterstützen. H...

