Zurück in Güstrow : Der Traditionsstorch ist wieder da

Sonst seien es etwa drei Wochen nach seiner Rückkehr, bis sich seine Gefährtin einfindet. Diesmal wurden beide gesichtet.

Güstrow | Er ist wieder da: Der Storch an der Schweriner Straße ist zurückgekehrt. Jetzt klappert er in luftiger Höhe und bessert das Nest aus. „Sie sind schon zu zweit“, berichten Anwohner. Unter strahlend blauem Himmel ist weithin sein Klappern zu hören: Das Traditionsnest seit Jahrzehnten ist wieder bezogen. Der Weißstorch richtet es gerade noch etwas her...

