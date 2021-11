Theaterstück Josef und Maria : Weihnachtsstimmung im Theater Güstrow

Es soll eine Weihnachtsgeschichte für Erwachsene sein. Das Theaterstück von Peter Turrini wird am Sonnabend in Güstrow aufgeführt.

Güstrow | Es weihnachtet. Die Weihnachtsmärkte stehen in den Startlöchern und auch die Regale in den Supermärkten weisen auf die weiße Jahreszeit hin. Und auch im Ernst-Barlach-Theater hat der Geist der Weihnacht Einzug. Am Sonnabend, 13. November, gastiert nämlich das Theater der Altmark Stendal ab 19.30 Uhr in Güstrow. Aufgeführt wird das Stück „Josef und Mar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.