Wegen Corona : Interview statt Sprechstunde mit dem Weihnachtsmann

Die Besuche auf den Adventsmärkten in der Region fällt aus, selbst der Bärtige im roten Mantel muss sich an Corona-Auflagen halten. Trotzdem will er Fragen beantworten. Unsere Zeitung sammelt sie und leitet sie weiter.

Güstrow | Was hat er nicht alles zu hören bekommen – und für sich behalten. Der Weihnachtsmann hat bei seinen Auftritten, etwa auf dem Güstrower Weihnachtsmarkt und bei Stippvisiten in der Region, stets ein offenes Ohr für Kindersorgen. Weil er in diesem Jahr wegen Corona nicht so herumreisen kann wie üblich, gibt er der SVZ ein Interview und dabei auch Einblic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.