Geburt an Heiligabend 2021 : Die kleine Milla ist das Weihnachtsbaby aus dem KMG Klinikum Güstrow

Güstrow | Noch am Morgen an Heiligabend war es für Katja Wagner und Marco Loppnow so weit: Um 9.25 Uhr erblickte ihr Mädchen Milla als das diesjährige Weihnachtsbaby das Licht der Welt. Sie ist damit die 763. Geburt dieses Jahres im KMG Klinikum in Güstrow. Milla wog bei ihrer Geburt 3.600 Gramm und maß 51 Zentimeter. Die glücklichen Eltern freuen sich über ...

