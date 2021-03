Weltgebetstag in Güstrow : Auch Fernsehgottesdienste verbinden Frauen weltweit

Statt Aktionen vor Ort in Güstrow gibt es am 5. März zum Weltgebetstag Online-Formate und einen Fernsehgottesdienst.

Güstrow | Weltweit sind an diesem Tag Frauen rund um den Globus miteinander verbunden, kündigt Monika Schaugstat an. Die langjährige Organisatorin der Aktionen zum ökumenischen Weltgebetstag in Güstrow musste coronabedingt die Veranstaltungen auf den Sommer verschieben. Doch es gibt einen Gottesdienst auf Bibel TV und Online-Angebote. Fernsehgottesdienst sol...

