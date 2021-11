„Netzwerk Region Laage“ : Neue Plattform verbindet Menschen aus der Region

Die Webseite „Netzwerk Region Laage“ ist online. Im Internet werden werden Vereine, Initiativen und Veranstaltungen vorgestellt. Interessierte sind eingeladen, selbst aktiv zu werden.

Laage | „Wir sind online!“, so hieß es am Mittwoch im Gemeindehaus in Diekhof, als die neue Internet-Plattform für die Region Laage ans Netz ging. Auf der Webseite können sich die Vereine, Initiativen und Kirchengemeinden im Amt Laage gegenseitig unterstützen und vernetzen. Außerdem bietet die Plattform viele Möglichkeiten für die Bewohner, sich bei den Verei...

