Wasser- und Bodenverband Nebel : Böschungsfüße am Stadtgraben müssen erneuert werden

Am Stadtgraben in Güstrow wird das Ufer befestigt. Metallelemente und Steine ersetzen marode Holzpfähle.

Güstrow | Was tut sich da am Stadtgraben? Viele Bürger wundern sich auch bei Facebook über die mit großen Steinen gefüllten Metallelemente, die dort gesetzt werden. Diese Arbeiten an der Uferbefestigung des Stadtgrabens, so die Auskunft der Barlachstadt Güstrow, werden in ihrem Auftrag durch den Wasser- und Bodenverband Nebel ausgeführt. Kein Problem für Ent...

