Neuer Straßenbelag in Güstrow : Vollsperrung der Plauer Straße wegen Bauarbeiten

Nach der vorerst wieder aufgehobenen Sperrung der B103 in Richtung Norden wird nun in Güstrow eine weitere Hauptstraße gesperrt. Die Plauer Straße wird teilweise erneuert.

Güstrow | Mit einer Vollsperrung des Bereichs von der Kreuzung Plauer Straße/Goldberger Straße bis zum Beginn der Plauer Chaussee beginnen am 22. November in Güstrow die Vorbereitungen zum Straßenausbau. Die Absperrungen werden am Morgen aufgestellt. Das bedeutet eine weitere Vollsperrung, denn die Eisenbahnstraße ist an der Bahnschanke weiterhin gesperrt. W...

