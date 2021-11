Corona-Tests in Güstrow : Neuer Standort für Schnelltest-Station der Volkssolidarität

Nasenabstriche werden nicht mehr in der Wollhalle am Franz-Parr-Platz, sondern in der Mühlenstraße durchgeführt.

Güstrow | Wer in Güstrow mal fix einen Corona-Test mit Zertifikat braucht, ist bisher unter anderem in die Wollhalle am Franz-Parr-Platz gegangen. Dort hatte die Volkssolidarität Güstrow eine Teststation. Doch die städtische Galerie hat ihren Ausstellungsbetrieb wieder aufgenommen und benötigt selbst die Räumlichkeiten. Daher, so Kathrin Röwert, Geschäftsführer...

