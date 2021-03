Laufsport : Saisonauftakt aus Laager Läufer-Sicht mal anders

63 Läufer/-innen des SC Laage starteten beim virtuellen Wittenburger Mühlenlauf.

Laage | Mehr als zehn Jahre sind die Ausdauersportler am ersten März-Sonntag nach Wittenburg gereist, um dort mit dem Mühlenlauf in die Laufcupsaison zu starten. In diesem Jahr war nun alles anders. Der Mühlenlauf fand virtuell statt. Jeder durfte selbst entscheiden, wann und wo eine der traditionellen Mühlenlaufstrecken (1,5/4,8/10 Kilometer) laufend oder wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.