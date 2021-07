Fotoausstellung : Hobbyfotografen aus Mühl Rosin zeigen Bilder im Landesamt

Die Interessengemeinschaft Fotografie stellt „Spiegelungen“ im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie aus. Die Ausstellung ist nach vorheriger Anmeldung zu sehen.

Güstrow | Ein Frühlingstag in Kirch Rosin, ein stimmungsvoller Abend am Inselsee, Impressionen von der Badestelle in Bölkow, aber auch Fotomotive aus Dresden, Saalfeld, aus Wales, Norwegen, Italien: Vielfältig sind die Handschriften, die die Interessengemeinschaft Fotografie des Vereins Bisdede der Inselseegemeinde Mühl Rosin in der aktuellen Ausstellung „Spieg...

