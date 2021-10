Krakow am See : Vernissage und Klavierkonzert in der Alten Synagoge

Acht Malerinnen stellen ihre Kunstwerke in der Alten Synagoge in Krakow am See aus. Auch eine Pianistin folgt erneut der Einladung des Kulturvereins.

Krakow am See | Gleich mit zwei Veranstaltungen wartet der Kulturverein Alte Synagoge Krakow am See am kommenden Wochenende auf: mit der Eröffnung der Ausstellung des Röbeler Mal-Reigens am Sonnabend, 2. Oktober, um 10 Uhr und dem Klavierkonzert mit Christiane Klonz am Sonntag, 3. Oktober, um 16 Uhr. Röbeler Mal-Reigen zeigt Malerei in vielen Facetten Acht Male...

