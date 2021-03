Unfall auf A19 : Vierjähriger stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Verkehrsunfall auf der A19 zwischen Güstrow und Krakow am See

Güstrow | Der vierjährige Junge, der am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der A19 zwischen Güstrow und Krakow am See schwer verletzt worden war, ist jetzt im Krankenhaus gestorben, informiert die Güstrower Polizei. Der Kleine sowie der 59-jährige Fahrer des Unfallwagens konnten zunächst aus dem Fahrzeug befreit werden, waren aber nicht mehr ansprechbar und wu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.