Verkehrschaos in Güstrow : Bürgermeister Arne Schuldt wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Diskussion wegen der Umleitung durch die Altstadt in Güstrow geht weiter. Der Bürgermeister sieht sich nicht befangen.

Güstrow | Das Verkehrschaos bleibt ein heftig diskutiertes Thema in Güstrow. Auch in der Stadtvertretung. Bürgermeister Arne Schuldt (parteilos) sagte in der jüngsten Sitzung nur einen Satz zur Sondersitzung: Die Prüfung der Umsetzung des Stadtvertreter-Beschlusses der Sondersitzung am 20. April ist noch nicht abgeschlossen. In der Sondersitzung hatten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.