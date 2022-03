14.000 Tonnen Unrat : Bewegung auf der illegalen Mülldeponie von Güstrow

Endlich passiert was auf dem Gelände an der Schwaaner Chaussee in Güstrow. Die Firma Veolia Umweltservice Nord hat den Auftrag zur Beräumung der illegalen Mülldeponie erhalten und startet nun mit den Aufräumarbeiten.

Güstrow | Seit gut zwei Jahren beschäftigt eine Mülldeponie am Ortseingang Güstrows die Menschen der Region. Nicht nur die, auch die Politik. Denn die Berge von Unrat wurden dort illegal abgelegt und ein Verursacher ist bislang für die Behörden nicht auffindbar. Auch interessant: Illegale Mülldeponie in Güstrow soll ab Mitte Februar geräumt werden Das Lan...

