Barlachstadt Güstrow : Literatur-Open-Air am Inselseestrand mit freiem Eintritt

Die Barlachstadt Güstrow mit der Uwe Johnson-Bibliothek und die Hotels am Inselsee bieten wieder eine außergewöhnliche Lesung an.

Güstrow | Mit Literatur in den Sonnenuntergang: Am Sonntag, ab 20 Uhr, wird am Inselseestrand der Uwe-Johnson-Preisträger von 2016 lesen: Jan Koneffke bringt seinen neuen Roman „Die Tsantsa-Memoiren“ mit. Hauptfigur ist ein zum Bewusstsein erweckter Schrumpfkopf, der Ereignisse der Weltgeschichte kommentiert. Die Moderation übernimmt Wolfgang Hörner, Leiter des...

