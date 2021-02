Güstrow : Per Telefon zum gewünschten Buch

Uwe-Johnson-Bibliothek arbeitet trotz des Lockdowns weiter und bietet Abholservice sowie Schnupper-Mitgliedschaft

Güstrow | Anrufen, Wunsch äußern, sich die Medien oder Dinge heraussuchen lassen und dann mit einem Termin an der Tür abholen: So geht der Bibliotheks-Besuch zu Corona-Zeiten in Güstrow. Und diese Praxis bleibt für die Bibliotheksgänger bis zum 13.März zunächst e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.