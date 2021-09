Mit dem Rad zur Unteilbar-Demo : Unterwegs zur Demonstration nach Rostock

Aktivisten fahren mit dem Fahrrad zur Unteilbar-Demo

Güstrow | Zahlreiche Aktivisten auf Fahrrädern kamen am Donnerstagabend an der Freien Schule Güstrow an. Auf dem Weg zur großen Unteilbar-Demo am Sonnabend in Rostock machten die Demonstranten, die in Berlin gestartet waren, an der Schule halt. Der Sozialkunde-Kurs der Oberstufe informierte in einem Vortrag über Gefahren, die von rechtsextremen Gruppen in MV au...

