Demonstrationen in MV : Corona-Protestler demonstrieren erneut in Güstrow und Kröpelin

Mehr als 50 Menschen trafen sich zu unangemeldeten Demonstrationen in den beiden Städten. Es wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen.

Güstrow | Fast jeden Tag und in ganz Mecklenburg-Vorpommern demonstrieren Menschen gegen die aktuelle Corona-Politik, so auch wieder am Sonntag in Güstrow und Kröpelin. Mehrere Menschen versammelten sich laut kürzlicher Mitteilung der Polizei am Sonntagnachmittag, um gegen eine Impflicht, die Aufhebung der Maskenpflicht und mehr zu protestieren. Weiterlesen:...

