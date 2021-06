Stadtwerke Güstrow : Verlosung von Trinkflaschen zum „Tag der Umwelt“

Die Stadtwerke Güstrow erinnern an kleine Kniffe beim Einkauf zum Umweltschutz und appellieren, Mehrwegflaschen zu nutzen oder eigene Behältnisse füllen zu lassen. Dazu verlosen sie zehn Edelstahlflaschen.

Güstrow | Im Rahmen des internationalen Tags zum Schutz der Umwelt am 5. Juni wurde in Deutschland der „Tag der Umwelt" ins Leben gerufen. Diesmal findet er unter dem Motto „Nein zu Wegwerf‐Plastik – ja zu Mehrweg!“ statt. Die Stadtwerke Güstrow fordern daher zu einem schonenden Umgang mit Ressourcen auf und laden zur Teilnahme an einer Verlosung ein. Tipps ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.