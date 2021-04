Freie Biker Güstrow : Traditionelle Biker-Tour in den Frühling wird abgesagt

Corona lässt die Pläne erneut platzen. Güstrower Biker wollen sich den Fahrspaß trotzdem nicht verderben lassen.

Güstrow | Zum zweiten Mal durchkreuzt Corona die Pläne der Güstrower Freien Biker. Sie müssen erneut auf ihre traditionelle Fahrt in den Frühling am ersten Mai-Sonnabend verzichten. „Unsere Tour am 1. Mai ist offiziell abgesagt, weil uns keine Behörde und keine Versicherung grünes Licht geben“, erklärt ein enttäuschter Roland „Schmitti“ Schmidt, seit Jahren mit...

