TonLaage-Festival : Jugendliche bekommen für ihre Auftritte viel Applaus

Am Freitag ging das Projekt „TonLaage – Der Ton macht die Musik!“ der Christophorus Kirchengemeinde Laage mit einem Konzertabend gegen Diskriminierung auf dem Ziegenmarkt zu Ende.

Laage | Applaus schallt über den Ziegenmarkt. Die Gäste des Konzerts belohnen lautstark die Auftritte der Jugendlichen. Mit verschiedensten Darbietungen unter dem Motto „TonLaage – Der Ton macht die Musik!“ hat die Christophorus Kirchengemeinde Laage das gleichnamige Jugendprojekt am Freitagabend abgeschlossen. Jugendliche zeigten dabei, was sie in Workshops ...

