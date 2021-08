90 Jahre Familienbetrieb : Tischler aus Laage bauen Möbel aus Whiskyfässern

Die Einzelstücke aus Mecklenburg-Vorpommern verkaufen sich weltweit. Die Werkstatt beschäftigt drei Mitarbeiter, im kommenden Jahr wird ein Azubi das Team ergänzen.

Laage | Es wird gebohrt, gesägt und gefeilt in der Tischlerei Greese in Laage, und das schon seit 1931. Zum 90. Geburtstag des Familienbetriebs lud der derzeitige Besitzer Nils Greese zu einem Rundgang durch die Werkstatt ein und erzählt von einem ganz besonderen Projekt. Am Sonnabend ist dann ein großes Jubiläumsfest im geschlossenen Kreis geplant.

