Antibiotikaeinsatz bei Haustieren : Auswirkungen der geplanten EU-Verordnung auf ländliche Tierarztpraxen

Der Einsatz von Antibiotika in Tierarztpraxen könnte eingeschränkt werden. Das ergebe aus veterinärmedizinischer Sicht keinen Sinn, sagen Praktiker.

Güstrow | Eine neue EU-Arzneimittelverordnung steht an. Fünf Medikamentengruppen sollen als Reserveantibiotika eingestuft und Tieren nicht mehr verabreicht werden, um die Wirksamkeit beim Menschen zu erhalten. Das geht vielen Tierärzten zu weit, auch in MV und in der Region. Ohnehin starke Regulierung Geht der Antrag im EU-Parlament in diesem Monat so dur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.