Amt Güstrow-Land : Vom Kellner zum Amtschef

Thomas Kasten ist neuer Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Güstrow-Land

Güstrow | Im Hotel Neptun in Warnemünde hat er einst die Teller geschwungen. In der Wendezeit absolvierte Thomas Kasten hier eine Ausbildung zum Restaurantfachmann. Danach arbeitete der gebürtige Rostocker fünf Jahre in verschiedenen Hotels in der Schweiz. „Eine herrliche Zeit“, sagt der 48-Jährige noch heute. Doch das Tellerschwingen ist schon lange vorbei. Se...

