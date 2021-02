Alter Hafen Güstrow : Kunst zwischen Wäschebergen

Textilreinigung Güstrow hat sich als Galerie etabliert und plant neue Ausstellungen

Güstrow | Hochkarätige Kunstausstellungen in einer Wäscherei? Das ist sicherlich einmalig im Nordosten. Seit dem Jahr 2015 zeigt Inhaber Michael Trost in seiner Textilreinigung Güstrow unter dem Motto „Kunst am Alten Hafen“ regelmäßig Gemälde, Skulpturen und Inst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.