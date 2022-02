Katholische Kirche : Messen in Güstrow, Bützow, Schwaan und ökumenische Bibelabende

Termine der Katholischen Pfarrei Heilige Familie.

Landkreis Rostock | Die Katholische Pfarrei „Heilige Familie“ lädt ein: Für Sonnabend, 19. Februar, 18 Uhr zur Vorabendmesse in die Maria Himmelfahrt an der Grünestraße 23-25 in Güstrow, für Sonntag, 20. Februar zu den Heiligen Messen: 8 Uhr in Schwaan, St. Josef, Bützower Straße 11 9 Uhr in Bützow, St. Antonius, Bahnhofstraße 11 Uhr in Güstrow, Gemeindehaus M...

