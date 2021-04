Tannen-Meyer Lüdershagen : Neue Weihnachtsbäume wurden gepflanzt

Bei Tannen-Meyer in Lüdershagen kamen 3000 Nordmann-Tannen in den Boden

Lüdershagen | Bei Tannen-Meyer in Lüdershagen wächst die nächste Generation Weihnachtsbäume heran – denn im April ist immer Pflanzzeit. Die Geschwister Roland Meyer und Heike Knop, die die Plantagen am Ortsrand seit Oktober 2019 im Nebenerwerb bewirtschaften, brachten 3000 Nordmann-Tannen in den Boden. „So sorgen wir kontinuierlich für Nachwuchs, denn ein Weihnacht...

