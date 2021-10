Supermarkt in Güstrow baut um : Wann hat der Netto in der Neuen Straße wieder geöffnet?

Noch läuft im Inneren des Geschäfts der Umbau, doch vor Weihnachten soll der Laden schon wieder im neuen Design fertiggestellt sein.

Güstrow | Es rumpelt, es wird gebohrt, gesägt und gehämmert – draußen auf dem Parkplatz sowie auch im Netto in der Neuen Straße in Güstrow wird kräftig gebaut. Nachdem die Umbauarbeiten lange Zeit noch bei laufendem Betrieb des Discounters erfolgten, musste er am vergangenen Sonnabend um 16 Uhr geschlossen werden. Nun läuft der Umbau der Ladenfläche auf Hochtou...

