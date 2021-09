Party in Güstrow : Nach Corona-Pause 2020 wird in der Kongresshalle wieder gefeiert

Veranstalter Eckhard Podack will es auf der 25. Super-Oldie-Party am 30. Oktober in der Sport- und Kongresshalle wieder krachen lassen.

Güstrow | Frohe Kunde für alle Fans der Güstrower Super-Oldie-Party: Sie findet nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr wieder statt. „Weil wir 2020 trotz Ausfalls mitzählen, wird es die 25. sein“, sagt Veranstalter Eckhard Podack mit seiner Agentur Nordmusik Promotion und freut sich schon auf den 30. Oktober, wenn er es um 20 Uhr auf der inzwischen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.