Nest in Schweriner Straße : Störche fühlen sich in Güstrow wohl

Die Störche in der Schweriner Straße versorgen ihren Nachwuchs. Das hat unser Leser Ulrich Ernst beobachtet.

Güstrow | Die Güstrower Störche fühlen sich offensichtlich wohl. Im Storchennest in der Schweriner Straße ist ordentlich was los. Der Nachwuchs wächst, blüht und gedeiht. Mama-Storch kommt vom Futtersuchen und versorgt die Kleinen, hat SVZ-Leser Ulrich Ernst beobachtet. Und nach knapp einer Minute begibt sie sich wieder zur weiteren Suche in die Domwiesen. ...

