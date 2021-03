Grüner Industriepark Laage : Wasserstoff-Kraftwerk geht heute ans Netz

Ministerpräsidentin eröffnet heute das 2-Megawatt-Kraftwerk der Apex Energy. Spatenstich für grünen Industriepark.

Laage | Die Zukunft wird Realität: Heute wird die Demoanlage des Wasserstoffspeichers der Apex Energy in Betrieb genommen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird die Elektrolyse am Nachmittag starten und damit Europas ersten grünen Industriepark ans Netz bringen. Ein Meilenstein Das, so heißt es vom Unternehmen mit Hauptsitz in Laage, sei ein Meilen...

