Leserfoto aus Krakow am See : Einen Schwarm Stare vor die Linse bekommen

SVZ-Leserin Gabi Riech aus Kuchelmiß hat die Tiere fotografiert, als diese gerade über ein Sonnenblumenfeld flogen.

Krakow am See | „Heute früh war ich nicht alleine im Sonnenblumenfeld in der Nähe von Krakow am See“, schreibt uns Hobbyfootgrafin Gabi Riech aus Kuchelmiß. Sie hatte hunderte Stare vor der Linse bekommen, „die es sich dort auch gemütlich machten“. Obst gebe es dort aber bestimmt nicht mehr an den Bäumen zu holen, so Riech. ...

