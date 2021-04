Ein Denkmal für Güstrow : Barlach-Statue kommt ins Kultur-Dreieck

Grünes Licht für die Barlach-Statue Henning Spitzers, der die große Statue in seiner Heimatstadt aufstellen lassen will.

Güstrow | Nach langer Diskussion über die Schenkung einer Bronze-Skulptur des Künstlers Henning Spitzer und über den Standort hat sich am Donnerstag die Stadtvertretung Güstrow mit großer Mehrheit für das Kultur-Dreieck als besten Platz für das Kunstwerk entschieden. Spitzer will das Geld für den Guss seiner Ernst-Barlach-Figur einwerben und die große Statue in...

