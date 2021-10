Wegen beschmierter Gedenksteine : Güstrower Stadtvertreter zeigen Flagge gegen Antisemitismus

Die Schmierereien am Krönchenhagen nahm die Fraktion Die Linke zum Anlass, einen Dringlichkeitsantrag zu stellen zur klaren Positionierung gegen die Diskriminierung von Juden. Immerhin laufen jetzt die Gedenktage.

Güstrow | Der Monat des Gedenkens geht weiter. Doch die Veranstaltungen, die an jüdische Mitbürger und Opfer des Holocaust erinnern, stehen unter dem Schatten eines weiteren antisemitischen Angriffs in Güstrow: In der Nacht vom 25. auf 26. Oktober hatten unbekannte Täter die Gedenksteine am ehemaligen Standort der Synagoge und vor dem jüdischen Gemeindehaus am ...

