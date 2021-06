Baugebiet in Krakower Ortsteil : In Möllen soll ein neues Wohngebiet entstehen

Am südlichen Rand des Ortsteils Möllen können bis zu 14 Wohnhäuser gebaut werden. Die Stadt Krakow am See will dafür einen Vertrag mit einer Baufirma schließen.

Krakow am See | Ein neues Wohngebiet will die Stadt Krakow am See im Ortsteil Möllen bauen lassen. Die Stadtvertretung hat am Dienstag, 15. Juni, einen städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan „Wohngebiet Möllen Süd“ auf dem Tisch. Der Vertrag zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger, einer Tiefbaufirma, soll sicherstellen, dass die Stadt die Kosten für Vorbereitun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.