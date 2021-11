Stadtvertretung stimmt zu : Neue Brücke über den Augraben nach Dehmen

Über die 40 Jahre alte Überführung muss jeder fahren, der in den kleinen Ort im Osten Güstrows will.

Güstrow | Die Brücke über den Augraben nach Dehmen muss erneuert werden. Über sie muss jeder fahren, der in den kleinen Ort im Osten Güstrows will. Der einzige Zuweg besteht von der Landesstraße 14 aus. Weiterlesen: Brücke über den Mühlbach in Güstrow muss ersetzt werden Die Brücke wurde im Jahr 1981 gebaut. Bei einer Hauptprüfung im Jahr 2017 wurden Schä...

