Landgericht Rostock : 21-Jähriger aus Güstrow muss sich wegen Vergewaltigung verantworten

Die Staatsanwaltschaft wirft Abdul Armin M. aus Güstrow vor, eine junge Frau im Dezember 2020 sexuell missbraucht zu haben.

Rostock | Das Landgericht Rostock eröffnete am Dienstag ein Strafverfahren gegen den 21-jährigen Abdul Armin M. aus Güstrow. Die Staatsanwaltschaft Rostock warf ihm vor, in Güstrow eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Mann soll Frau mit Messer bedroht haben Am 4. Dezember 2020 um 19.50 Uhr verließ die Angestellte einer Güstrower Bäckerei, in der sie in ...

