Verein „Radeln ohne Alter“ : Sozialministerin macht Rikscha-Tour in Krakow am See

Die Vereinsmitglieder erklärten Stefanie Drese (SPD) die Notwendigkeit von Fördermitteln für das Projekt.

Krakow am See | Einmal eine Rikscha fahren – Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) konnte sich diesen Wunsch am Montag in Krakow am See erfüllen. Sie besuchte den Verein „Radeln ohne Alter“ und machte sich mit dem sozialen Projekt der Initative vertraut. Dabei sollen freiwillige Radfahrer mit älteren oder eingeschränkten Menschen Touren in die freie Natur oder durch ...

