Keine Möbel mehr für Bedürftige : Sozialkaufhaus in Güstrow benötigt dringend Spenden

Die hohe Nachfrage und die geringe Spendenbereitschaft bereiten dem „Fairkauf“ große Probleme, die Warteschlange ist lang.

Güstrow | Das Lager des Sozialkaufhauses „Fairkauf“ in Güstrow mutet eher wie ein Tanzsaal an, als wie ein Ort, an dem man für kleines Geld günstige Möbel kaufen kann. Der große Raum in der Ulrichstraße wirkt wie leergefegt, kaum ein Güstrower spendet noch gebrauchte Tische, Stühle, Kleidung oder Geschirr. Nur wenige Sofas und Schränke sind hier derzeit zu sehe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.