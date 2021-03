Vertrag mit Erlebnisschifffahrt Zopf : Seepromenade in Krakow am See erhält Gastronomie

Der Bürgermeister schließt mit der Erlebnisschifffahrt Zopf einen Vertrag bis 2030

Krakow am See | Der Knoten ist geplatzt: Die Seepromenade in Krakow am See soll kurz nach Ostern attraktiver werden. Die Voraussetzungen dafür sind gut. Die Stadtvertretung Krakow am See hat den Bürgermeister Jörg Oppitz (Heimatverein Charlottenthal) beauftragt, mit der Erlebnisschifffahrt Zopf einen Vertrag bis 2030 zu schließen. Einheimische und Touristen genieß...

