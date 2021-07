Familien-Van überschlägt sich mehrfach : Schwerer Verkehrsunfall auf der A19 bei Linstow

Eine Familie war mit ihrem VW Multivan auf dem Weg an die Ostsee. Ein Reifen des Wagens platzte und der Van schleuderte von der Fahrbahn.

Linstow | Auf der Autobahn 19 in Fahrtrichtung Rostock hat sich heute Mittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeiangaben war eine Urlauberfamilie mit ihrem VW Multivan auf dem Weg an die Ostsee. In Höhe der Anschlussstelle Linstow platzte bei dem VW der hintere linke Reifen. Der VW Kleinbus schleuderte daraufhin von der Fahrbahn, überschlug sich m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.