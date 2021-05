Schulen im Landkreis Rostock : Schüler und Lehrer starten gemeinsam in den Präsenzunterricht

Nun gilt es, alle Schüler dort abzuholen, wo sie stehen. Außerdem sollen gute Grundlagen für Schulabsolventen geschaffen werden, die eine weiterführende Schule besuchen wollen.

Güstrow | In den Schulen im Landkreis Rostock hat in großen Teilen wieder der Präsenzbetrieb begonnen. „In allen Landkreisen, die mit Stichtag 20. Mai eine 7-Tage-Inzidenz von unter 50 aufweisen, werden die Schulen für alle Jahrgangsstufen nach den Pfingstferien zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren“, hieß es am vergangenen Donnerstag aus dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.