Sachbeschädigung durch Graffiti : 55 Mal Schmierereien an Hauswänden in Güstrow

Auch ein Auto wurde attackiert. Wer Hinweise zu den Taten hat, soll sich bei der Güstrower Polizei melden.

Güstrow | Schmierfinken waren in der Nacht zum 14. Dezember in Güstrow am Werk. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, kam es in der Innenstadt zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. „Im Bereich Burgstraße, Domstraße, Schloßstraße und Schnoienstraße wurden insgesamt 55 Beschädigungen an Hauswänden und einem Auto festgestellt und dokumentiert“, informi...

