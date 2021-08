Galerie Besserstraße Güstrow : Leben und Werk im Mittelpunkt

Ausstellung von Hans Naczenski wird Sonntag in Galerie Besserstraße eröffnet

Güstrow | Der Bildhauer, Maler und Literat Hans Naczenski hat als Pastor fast 40 Jahre bis zu seinem Tod in Güstrow gelebt und gewirkt. Eine neue Ausstellung in der Galerie Besserstraße in Güstrow stellt jetzt sein Leben und Werk in den Mittelpunkt: „Hans Naczenski – Künstler und Künder“ wird am Sonntag um 15 Uhr eröffnet. Die Ausstellung ist bis zum 19. Septem...

