Pfarrkirche Güstrow : Gedenkgottesdienst zum 90. Orgel-Geburtstag

Am 23. August 1931 wurde das Instrument in der Güstrower Pfarrkirche geweiht. Am Wochenende wird dieses Jubiläum begangen.

Güstrow | Vor 90 Jahren, am 23. August 1931, wurde die Sauer-Orgel der Güstrower Pfarrkirche geweiht. Dieser besondere Geburtstag soll am Sonntag, dem 22. August, mit einem Gedenkgottesdienst um 10 Uhr begangen werden. Außerdem bietet Wolfgang Leppin, der bis 2003 Kantor an der Pfarrkirche war, bereits am Sonnabend um 16 Uhr eine öffentliche, kostenfreie Orgelf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.